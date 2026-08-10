The Rowdies Gold Squad is our advanced player development program for players seeking a higher-intensity training environment. The focus remains on long-term player development while providing additional challenges through a faster pace, increased expectations, and more demanding training sessions.
Gold Squad – St. Petersburg
Season Dates: August 18 – December 10 (Tryouts August 18 and 20)
Training Schedule:
- U7 & U9: Tuesdays & Thursdays, 5:30–6:30 PM
- U11 & U13: Tuesdays & Thursdays, 6:30–7:30 PM
Location: Lakewood Soccer Complex – 2001 Country Club Way S. St. Petersburg, FL 33712
Gold Squad – Tampa
Season Dates: August 18 – December 10 (Tryouts August 18 and 20)
Training Schedule:
- U11 & U13: Tuesdays & Thursdays, 6:30–7:30 PM
- U7 & U9: Tuesdays & Thursdays, 5:30–6:30 PM
Location: Rowdies Training Facility – 8108 Benjamin Rd, Tampa, FL 33634