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#UnitedForSoccer

Tampa Bay Rowdies

Tampa Bay Rowdies

The Rowdies Gold Squad is our advanced player development program for players seeking a higher-intensity training environment. The focus remains on long-term player development while providing additional challenges through a faster pace, increased expectations, and more demanding training sessions.

Gold Squad – St. Petersburg

Season Dates: August 18 – December 10 (Tryouts August 18 and 20)

Training Schedule:

  • U7 & U9: Tuesdays & Thursdays, 5:30–6:30 PM
  • U11 & U13: Tuesdays & Thursdays, 6:30–7:30 PM

Location: Lakewood Soccer Complex – 2001 Country Club Way S. St. Petersburg, FL 33712

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Gold Squad – Tampa

Season Dates: August 18 – December 10 (Tryouts August 18 and 20)

Training Schedule:

  • U11 & U13: Tuesdays & Thursdays, 6:30–7:30 PM
  • U7 & U9: Tuesdays & Thursdays, 5:30–6:30 PM

Location: Rowdies Training Facility – 8108 Benjamin Rd, Tampa, FL 33634

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